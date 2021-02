FIFA 21: Ciccio Graziani torna in campo grazie a PS Plus

Sony Interactive Entertainment Italia ha di recene annunciato che, a partire da oggi, sarà disponibile un nuovo format per la community di FIFA 21, famosissimo a dir poco, titolo calcistico da parte di Electronic Arts che continua a tenersi il primo posto in classifica.

Tale format farà da colonna portante per il ritorno di un direttore sportivo, calciatore e allenatore che tutti gli appassionati del mondo del calcio conoscono. Il mitico Ciccio Graziani scenderà nuovamente in campo per dispensare preziosi consigli per l’intera community.

Sui canali PlayStation sarà presentato con due video a settimana, i quali conterranno suggerimenti di vario tipo per creare la formazione più competitiva di sempre e sviluppare così abilità utili nella modalità multigiocatore più giocata di FIFA, l’Ultimate Team.

Dopo aver guardato ogni video di Graziani, tutti gli utenti potranno mettere alla prova le conoscenze acquisite con un quiz disponibile sul sito che trovate a questo link. Solo i veri appassionati e studiosi riusciranno a conquistare l’ambito attestato di Ciccio Graziani e diventare dei veri campioni.

Per partecipare alla modalità FUT di FIFA 21 sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, è necessario un abbonamento PS Plus, grazie al quale si ha la possibilità di giocare online.