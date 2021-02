Metro Exodus: ecco i dettagli delle versioni next gen

Come promesso da Deep Silver e 4A Games non troppo tempo fa, Metro Exodus, il terzo capitolo della saga di Metro, ispirata al capolavoro fantascientifico di Dmitrji Gluchovskji, avrà una Enhanced Edition nel 2021, e finalmente, almeno per la versione per PC, c’è una data d’uscita.

Stando a quanto dichiarato oggi dalle due compagnie infatti, il titolo del 2019 migliorato nella grafica arriverà s Steam, GOG ed Epic Games Store durante la primavera e soprattutto, esattamente come avverrà per i giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, qesta versione migliorata del gioco sarà gratuita per chi già possiede Metro Exodus.

Queste le entusiasmanti dichiarazioni rilasciate da 4A Games sulla nuovissima versione del suo FPS:

“Questo upgrade è così enorme che richiederà una GPU capace di supportare il ray tracing come specifica minima, e dovremo proporre questa versione come un prodotto separato, non è una semplice patch del gioco base, al contrario sarà offerto come un titolo extra a tutti i giocatori di Metro Exodus su PC. La Enhanced Edition per PC offrirà funzionalità addizionali di ray tracing, iclusi l’Advanced Ray Traced Reflections e il supporto per il DLSS 2.0 sugli hardware Nvidia, che offrono dettagli dell’immagine più raffinati e un framerate e una risoluzione migliorate”

Accanto alle informazioni sulla versione per PC, 4A Games e Deep Silver hanno comunicato anche alcuni nuovi dettagli sulle versioni per console next gen:

“Il gioco base e tutte i contenuti scaricabili d’espansione avranno sia il nostro innovativo Ray Traced Global Illumination (RTGI) sia il Ray Traced Emissive Lightning, che sono stati introdotti nell’espansione The Two Colonels. Le console next gen beneficeranno di tempi di caricamento incredibilmente ridotti grazie al nostro uso della loro ottimizzazione dell’SSD, avremo pacchetti di texture in 4K, e una serie di caratteristiche specifiche per le console, inclusi l’audio spaziale e miglioramenti alla latenza del controller su Xbox, oltre al supporto per le funzionalità tattili del Dual Sense di PlayStation 5”

Inoltre sembra che 4A Games stia cercando di raggiungere una risoluzione 1080p, anche se il framerate “deve essere ancora determinato”. Insomma una incredibile serie di migliorie in questa Metro Exodus Enhanced Edition. Vi ricordiamo che attualmente il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.