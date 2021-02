Techland: messe a tacere le voci su un’acquisizione di Microsoft

Il 2020 dell’industria videoludica è stato segnato dall’enorme operazione di acquisizione di Microsoft, che ha acquistato ZeniMax, parent company dello studio di sviluppo Bethesda, per l’impressionante cifra di 7.5 miliardi di dollari. La notizia ha scosso il mondo del videogioco, ancora impegnato a cercare di scoprire se le IP di Bethesda diventeranno esclusive Microsoft oppure no. Nel frattempo però, stando ad alcune voci di corridoio, l’azienda di Bill Gates sarebbe stata pronta a piazzare un nuovo colpo, acquisendo lo studio di sviluppo autore di Dying Light, Techland.

Oggi il community manager dello studio polacco ha deciso di pubblicare un tweet che mettesse a tacere tutte queste voci. Lo sviluppatore ha infatti scritto di essere a conoscenza del rumor “di mercato”, ma a confermato che Techaland è e rimane indipendente e che nessuno l’ha ancora acquistata. Sembra dunque difficile che lo studio di sviluppo possa presto entrare a far parte della scuderia Microsoft.

Techland sta attualmente lavorando sul secondo capitolo della sua serie survival horror, Dying Light 2, che dovrebbe arrivare per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Il titolo non ha ancora una data di rilascio, e ha recentemente vissuto problemi di sviluppo, con una delle figure chiave che ha abbandonato l’azienda. Il developer ha comunque provato a rassicurare i fan sul fatto che questo abbandono non ha messo a rischio l’opera finale.

I'm getting a lot of dm's about Dying Light acquisition so I'll answer here:

There was the same rumour floating around the internet one year ago and the situation didn't change – Techland is an independent studio and it was not acquired by another publisher (:

— Uncy (@Uncy8) February 13, 2021