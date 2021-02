Bloodstained Curse of the Moon 2: in arrivo le copie fisiche in edizione limitata

I collezionisti del settore videoludico saranno felicissimi nel sapere che, come annunciato da Limited Run Games, le copie fisiche in edizione limitata di Bloodstained Curse of the Moon 2 per PlayStation 4 e Nintendo Switch, saranno disponibili al preordine dal 26 febbraio.

Cosa ci sarà in più? Oltre all’edizione standard, una “Classic Edition” sarà disponibile al preordine, la quale includerà, oltre ad una copia del gioco, anche lo scatolato in stile Nintendo Entertainment System, un poster reversibile, la colonna sonora ufficiale e una copertina stile retro.

Vi ricordiamo che Bloodstained Curse of the Moon 2 è attualmente disponibile digitalmente per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam.

Curse of the Moon 2 unisce classica azione 2D ed estetica dark in 8 bit a una giocabilità moderna. La struttura a scenari multipli del gioco precedente torna con una nuova epica narrazione supervisionata da IGA (Koji Igarashi) in persona.

I giocatori vestono i panni di Zangetsu, uno spadaccino dell’estremo oriente che cova rancore verso i demoni e gli alchimisti che li hanno evocati. Zangetsu dovrà farsi largo fino alla roccaforte demoniaca… Ma non dovrà riuscirci da solo! Lungo la strada, Zangetsu potrà allearsi con tanti nuovi personaggi che si aggiungeranno all’elenco dei giocabili.

In Curse of the Moon 2 appaiono tre nuovi personaggi giocabili, compresa l’esorcista Dominique. E sarà ancora possibile utilizzare tutti i personaggi del Curse of the Moon originale! Ogni nuovo personaggio aggiunge una varietà di opzioni di gameplay, abilità e modi per completare i livelli di gioco.

E per la prima volta, i giocatori potranno anche creare coppie di cacciatori di demoni in coop locale a 2 giocatori! Fai squadra con un amico, abbina i punti di forza di due personaggi diversi e scala i livelli in tantissimi nuovi modi.