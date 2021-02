Demon Slayer: annunciata la seconda stagione!

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Koyoharu Gotoge sia stato il vero trionfatore del 2020, almeno per quanto riguarda il mondo dei manga e degli anime. Il suo Demon Slayer è diventato l’opera più venduta in Giappone, superando mostri sacri del calibro di One Piece, e il film Mugen Train ha sbancato il botteghino, superando il record de La città incantata e meritandosi una nomina per la candidatura agli Oscar, il grazie del governo, oltre ai complimenti di alcuni dei più grandi autori edl medium, come Eiichiro Oda o Yoshiyuki Tomino.

Da mesi ormai circolavano voci e rumors sul possibile arrivo di una seconda stagione dell’anime targato Ufotable e tratto dal lavoro di Gotoge. Del resto, il grande successo dell’opera è arrivato proprio grazie alla serie animata, e risultati trionfali del film lasciavano pensare che fosse solo questione di tempo prima che arrivasse un annuncio ufficiale. E ora quell’annuncio è finalmente arrivato davvero.

Ufotable ha infatti condiviso il primo trailer della seconda stagione di Demon Slayer, un video che ha immediatamente emozionato i tantissimi fan della serie. Da questo breve estratto si capisce che la nuova stagione sarà incentrata sull’arco narrativo del Quartiere dei Piaceri, immediatamente successivo a quello di Mugen Train, un vero e proprio paradiso per Zenitsu. E, per la grande gioia dei fan, ci sarà sicuramente Inosuke, che compare nel trailer, pronto come sempre a menare le mani.

Per il momento la seconda stagione di Demon Slayer non ha ancora una data ufficiale d’uscita, ma almeno adesso c’è la certezza che serie tornerà. L’attesa sarà un po’ meno dura!