My Hero Academia: l’artista dell’anime regala anticipazioni

Ci sono pochi show attesi nel 2021 tanto quanto lo è la quinta stagione di My Hero Academia. L’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi arriverà il prossimo 27 marzo, e anche se la data si avvicina, per i fan il tempo sembra rallentare ogni giorno di più. Fortunatamente però sia il mangaka che gli altri artisti al lavoro sull’opera continuano a darci delle piccole anticipazioni o a mostrarci dei bellissimi poster che ci permettono di ingannare l’attesa.

Stavolta è stato il turno di Yoshihiko Umakoshi, il character designer dell’anime, autore anche dell’ultimo poster d’anticipazione della quinta stagione che ci mostra la gran parte degli studenti delle classi 1-A e 1-B, protagonisti del prossimo arco narrativo dell’Addestramento Congiunto (e che potete apprezzare in calce all’articolo).

In una recente intervista a Weekly Shonen Jump di Shueisha, Umakoshi ha commentato il poster e non solo, si è anche preso la libertà di regalare qualche piccola anticipazione ai fan:

“Ovviamente dovreste tenere d’occhio Deku, ma ognuno dei ragazzi avrà il suo momento per brillare. Volevo mettere tutto il gruppo sul poster, ma non sono riuscito a farlo… Guardando al poster di gruppo del maestro Horikoshi, la sua volontà di avere tutti i ragazzi lì si è trasferita a noi. Quindi noi speriamo di poterla trasmettere al pubblico. Vi chiedo godervi gli studenti in azione durante l’addestramento congiunto della Classe A e della Classe B. Ma tenete d’occhio anche i villain!”

Quest’ultima frase dell’intervista sembra portare con sé un piccolo segreto, un’anticipazione sul secondo arco narrativo che la quinta stagione di My Hero Academia coprirà. E allora faremo proprio come ci chiede Umakoshi, e terremo d’occhio con uguale attenzione i nostri eroi come i villain. Del resto non manca tanto al prossimo 27 marzo no? Intanto, per ogni novità, continuate a seguirci qui, su Gamesvillage.it!