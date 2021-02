High-Rise Invasion: nuovo trailer per l’anime Netflix

Manca poco ormai all’esordio su Netflix di High-Rise Invasion, uno dei nuovissimi anime prodotti dal colosso dello streaming che fanno parte dell’enorme investimento che la società ha fatto sulle opere d’animazione giapponese. Un investimento che ha già cominciato a pagare dividendi, visto che nel 2020 i numeri di questi show sono stati in costante ascesa sulla piattaforma streaming.

High-Rise Invasion è l’anime tratto dalla serie manga action Sky Violation di Tsuina Miura e Takahiro Oba, una storia delirante e sanguinosa che ruota intorno alla giovane Yuri, una liceale che si trova all’improvviso rinchiusa in un mondo fatto di grattacieli e passerelle, e popolato da inquietanti uomini mascherati che cercano di uccidere o di spingere al suicidio chiunque capiti loro a tiro. In questa follia di sangue e morte, Yuri deve cercare di sopravvivere per poter ritrovare, in qualche modo, suo fratello.

High-Rise Invasion è sicuramente uno dei titoli più intriganti e attesi dell’inverno anime di Netflix, e ha deciso di mostrarsi in un trailer adranalinico e sanguinoso, pronto a incendiare la fantasia degli appassionati. Se un primo trailer infatti ci aveva già mostrato la violenza degli uomini mascherati, quest’ultimo ci mostra come Yuri e i suoi compagni combattano per sopravvivere e per scoprire i misteri che si celano dietro questo perverso e violento survival game.

Il trailer è fatto di pura e assoluta violenza, tanto che in Giappone è stato vietato a determinate fasce d’età proprio per via dei suoi contenuti. High-Rise Invasion arriverà su Netflix in tutto il mondo il prossimo 25 febbraio. Siete pronti alla carneficina?