Resident Evil Village: le similitudini con Resident Evil 4

Se dando uno sguardo ai vari trailer di Resident Evil Village vi è parso di scorgere diversi parallelismi con Resident Evil 4, sappiamo che non state impazzendo. A dirlo è stato il producer del gioco, Peter Fabiano, che durante un’intervista concessa ad PlayStation Official Magazine ha parlato delle cose che i due titoli hanno in comune, ma non solo.

In primis, entrambi i capitoli della serie sono ambientati in un villaggio situato in Europa, con ambientazione rurale e un castello esplorabile. Inoltre, parte della trama è basata su di un rapimento e della liberazione di qualcuno, cosa che accade in entrambi i giochi. Il producer parla anche di gameplay molti simile, che include un gameplay frenetico, esplorazione profonda e risoluzione di enigmi e puzzle. Non dimentichiamo anche la presenza di un mercante, utile per fare scorte e acquistare armi e altri oggetti.

Fabiano ha anche parlato di Alcina Dimitrescu e delle sue figlie, soffermandosi ancora una volta sulla loro natura vampiresca, ma aggiungendo che tale natura non si discorderà dalla trama dei Resident Evil e quindi, dai vari virus creati. Nella stessa intervista, il producer afferma che il team di Capcom ha sviluppato il miglior surival-horror di sempre, oltre a spiegare perché Ethan è stato scelto nuovamente come protagonista. Ma sarà davvero così? Vi ricordiamo che Resident Evil Village arriverà il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.