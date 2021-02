Warner Bros San Diego: è in sviluppo un nuovo titolo tripla AAA free-to-play

Warner Bros ha recentemente pubblicato alcune notizie interessanti che indicano un nuovo progetto intrapreso dallo sviluppatore: nel corso dell’11 e del 12 febbraio, sono stati pubblicati almeno 12 nuovi annunci di lavoro sulla pagina della carriera della Warner Bros Games San Diego, ciascuno contenente riferimenti al misterioso gioco in arrivo.

La Warner Bros sta iniziando solo ora ad assumere per il progetto, il che significa che se il titolo si realizzerà, probabilmente ci vorranno ancora anni prima che qualcosa venga annunciato ufficialmente. Uno degli annunci di lavoro più significativi pubblicati la scorsa settimana è per il Game Systems Designer, che elenca il gioco in arrivo come un nuovo gioco multipiattaforma AAA free-to-play. Questo dice già molto ai fan, ma ci sono ancora un sacco di domande a cui rispondere. Multipiattaforma implica che probabilmente verrà lanciato sulle principali console e potenzialmente anche su PC, ma il gioco gratuito rende le cose davvero interessanti. Il genere free-to-play negli ultimi anni, ha conquistato il consenso della maggior parte dei giocatori, anche grazie a titoli come Genshin Impact e Call of Duty: Warzone.

Un altro elenco di lavori con alcune informazioni interessanti è Senior Combat Designer, in quanto fornisce più informazioni sui personaggi e simili. Da notare, l’elenco di lavoro richiede un candidato in grado di creare abilità varie, uniche ed equilibrate e muovere serie su più personaggi. Ciò implica che i personaggi avranno ciascuno diversi set di mosse, indicando qualcosa di più simile a Genshin Impact rispetto a Fortnite o Call of Duty: Warzone: di sicuro ci sarà anche un’ampia varietà di personaggi giocabili e non è irragionevole presumere che Warner Bros potrebbe realizzare il modello di gioco basandosi sui gacha. Per tutti i dettagli, trovi qui la pagina dell’elenco di lavoro per Warner Bros Games San Diego e le informazioni riguardanti il nuovo progetto.