Rainbow Six Quarantine potrebbe diventare Rainbow Six Parasite

Un rapporto su MP1st fornisce alcune prove piuttosto convincenti che Rainbow Six Quarantine cambierà nome, come ha suggerito Ubisoft la scorsa settimana. Rainbow Six Parasite è il nuovo nome secondo il rapporto e l’immagine qui sotto che è tratta da una patch che è stata apparentemente caricata su PlayStation Network. Quelle informazioni sulla patch sono state ottenute da un sito che rimuove automaticamente gli aggiornamenti dei titoli per tutti gli elementi PSN. Puoi vedere l’elenco di persona qui.

È interessante notare che questa è per la patch 1.01, una “patch di lancio iniziale” secondo l’elenco collegato sopra. Sembra improbabile che una patch di questo apparente significato possa esistere anche senza che il gioco sia abbastanza imminente, forse più imminente di quanto Ubisoft abbia lasciato intendere durante i risultati finanziari della scorsa settimana.

La scorsa settimana, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha ammesso che era allo studio un cambio di nome per lo sparatutto in cooperativa orda, perché ‘Rainbow Six Quarantine’ probabilmente non urla “un bel momento di relax” come nel 2019. Nonostante Ubisoft tace su il titolo, lo spin-off di Siege che spara agli zombi, dovrebbe uscire quest’anno.