Instinction: ecco il successore spirituale di Dino Crisis

Instinction è forse la risposta che molti fan aspettano con ansia da molto tempo da parte della Capcom, come possibile sequel della serie Dino Crisis. Un remake di Dino Crisis è certamente in cima alla lista dei desideri di molti giocatori. La serie è stata creata per Capcom dal leggendario Shinji Mikami ed è molto simile a Resident Evil ma con i dinosauri: nel primo titolo, giocando come Regina, i giocatori vengono lasciati in una struttura di ricerca isolata che viene invasa dalle creature preistoriche. Da lì, devono farsi strada attraverso una serie di aree atmosferiche, risolvendo enigmi e scoprendo il mistero della struttura. Mentre il tono e il gameplay erano entrambi simili ai giochi di Resident Evil precedenti, Dino Crisis è stato notato per migliorare la formula dei titoli precedenti e fornire un’esperienza di gioco emozionante.

Mentre Capcom non ha pubblicato un nuovo titolo di Dino Crisis in circa 18 anni, gli sviluppatori indie neozelandesi Hashbane hanno deciso che lo faranno da soli. Intitolato Instinction, il team stesso si domanda sfacciatamente: È questo il successore spirituale di Dino Crisis ? Il gioco offrirà ai giocatori l’opportunità di uccidere terrificanti creature preistoriche in questo epico mondo semi-aperto, con combattimenti ed esplorazioni coinvolgenti in più luoghi naturali maestosi, il tutto risolvendo enigmi e completando campagne.

I giocatori avranno l’opportunità di giocare in prima o terza persona in modalità single o multiplayer. Il gioco testerà i seguenti obiettivi: trovare aggiornamenti, scoprire missioni secondarie e intraprendere un viaggio indimenticabile, potranno scegliere tra una vasta gamma di armi e stili di gioco. Ogni partita può essere molto diversa, poiché il gioco mira a sfruttare le funzionalità di nuova generazione, sfruttando funzionalità come il ray-tracing inoltre gli sviluppatori aggiungeranno anche il supporto per il gameplay a 8k e 120fps. Instinction provvisoriamente programmato per una data di uscita del terzo trimestre del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S | X.