Resident Evil Outrage un nuovo capitolo della serie Revelations

Numerose fonti affermano che “Resident Evil Outrage” è il terzo capitolo della serie Revelations. Resident Evil Outrage è un nuovo gioco nella sottoserie Revelations e uscirà “entro un anno” di Resident Evil Village, afferma un leaker con un track record decente. Quel leaker è Dusk Golem, che ha riportato correttamente Resident Evil 8 prima della sua rivelazione, tra le altre cose. Nei tweet inviati ieri, AestheticGamer aka Dusk Golem afferma che il gioco sarà un’esclusiva per Nintendo Switch a tempo prima di apparire su altre piattaforme. Ciò ha senso, poiché il primo gioco Revelations era inizialmente un’esclusiva per Nintendo 3DS.

Per riassumere quanto sopra: Revelations 3 arriverà alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo e uscirà come parte delle celebrazioni del 25 ° anniversario della serie.

In un thread separato, Dusk Golem afferma che Outrage avrà “un budget più alto e molto più tempo di sviluppo” rispetto alle prime due puntate di Revelations. A causa della sua maggiore qualità del budget, il leaker afferma che Capcom potrebbe considerare di abbandonare del tutto il tag Revelations. Questa è sicuramente una voce e dovrebbe essere presa con le pinze, anche se vale la pena considerarla data la forma passata del leaker. Una cosa è certa: è in linea con la determinazione di Capcom di rilasciare un nuovo gioco Resident Evil ogni due settimane. Resident Evil Village uscirà l’11 giugno, mentre si dice che un Resident Evil 4 Remake sia in fase di sviluppo.