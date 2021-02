Zenimax Online Studios: pubblicate offerte di lavoro per nuovi titoli

ZeniMax Online Studios, la sussidiaria di ZeniMax Media dietro Elder Scrolls Online, ha postato su Twitter dozzine di offerte di lavoro in azienda per aspiranti artisti, ingegneri, designer e altro ancora. Gli sviluppatori hanno incoraggiato i follower a visitare il loro sito Web per esaminare le varie posizioni disponibili per il MMO di successo ambientato nella terra tentacolare di Tamriel insieme a molteplici progetti non annunciati. I lavori disponibili sono diversi e vanno da artisti e animatori a produttori, designer e vari tipi di ingegneri: molti dei lavori disponibili riguardano anche posizioni nel team di Elder Scrolls Online, tra cui progettista di combattimento, progettista di monetizzazione e scrittore senior.

ZeniMax Online Studios non è l’unica azienda che sta attualmente assumendo, anche se a 50 posizioni aperte sembra avere il maggior numero di posizioni disponibili al momento. Altri studi di ZeniMax, tra cui Bethesda, Arkane e id Software, hanno pubblicato offerte di lavoro per programmatori, responsabili del controllo qualità e altri elencati sul sito, suggerendo grandi piani per i vari team. Resta da vedere se questi piani si tradurranno in un eccesso di titoli esclusivi Microsoft per Xbox Game Pass da questi noti studi, ma alcuni fan sono preoccupati a causa della già lunga lista di esclusive Xbox confermate per quest’anno.

Inoltre, molti appassionati di Elder Scrolls, Doom e Fallout stanno aspettando con ansia di vedere quali saranno i risultati finali dell’acquisizione di ZeniMax. Microsoft ha confermato, tuttavia, che onorerà eventuali accordi di esclusiva stipulati dalle società prima dell’acquisizione, tra cui Deathloop e Ghostwire: Tokyo di Bethesda, che saranno esclusivi per PlayStation 5 per 12 mesi dopo il loro lancio entro la fine dell’anno. Nel frattempo, però, mentre Microsoft è impegnata riorganizzare le nuove filiali, i fan dei numerosi franchise di ZeniMax con una propensione per la programmazione, il game design o con le giuste capacità, possono finalmente realizzare i loro sogni.