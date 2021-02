Imperator Rome in arrivo grandi cambiamenti

Il grande gioco di strategia dell’antichità Imperator rilascia l’aggiornamento 2.0 di Roma il 16 febbraio, portando con sé una revisione dell’interfaccia utente e del sistema militare del gioco.

Le nuove legioni e sistemi di prelievo sostituiscono gli eserciti permanenti con prelievi aumentati per la guerra, richiedendo tecnologie per innovare l’idea di eserciti permanenti, ora chiamati legioni.

L’aggiornamento apporta anche un potente cambiamento alle interazioni tra i personaggi, consentendo allo spionaggio contro potenze straniere di valutare la loro forza lavoro e il conteggio del tesoro. Queste statistiche sono ora nascoste per impostazione predefinita, a differenza di altri grandi giochi di strategia Paradox. La revisione dell’interfaccia utente è completa, un’interfaccia utente completamente nuova con un nuovo stile visivo. Il gioco ora supporta anche suggerimenti nidificati, come Crusader Kings 3.

Questo aggiornamento 2.0 arriva simultaneamente al rilascio di un pacchetto DLC chiamato Heirs of Alexander. Il DLC aggiunge alberi di missione per i successori Diadochi di Alessandro Magno, consentendo loro di combattere tra loro in modi nuovi. Include anche onori dinamici e disonori per le nuove legioni, oltre a un designer personalizzato per il giocatore per creare le proprie Grandi Meraviglie.

Imperator Rome ha avuto un’accoglienza approssimativa al momento del lancio e quasi due anni dopo sta ancora revisionando i principali sistemi di gioco a destra ea sinistra. Tuttavia, queste e le modifiche passate sono state accolte molto bene dalla comunità del gioco. Puoi leggere tutte le note sulla patch di aggiornamento di Imperator Rome 2.0 sui forum di Paradox Interactive.