Super Mario 3D World + Bowser’s Fury celebra la Festa Nazionale del Gatto

Il 52% degli italiani possiede un animale domestico e, tra questi, oltre 7 milioni sono gatti. Quest’anno, per festeggiare i tantissimi mici di tutta Italia nella giornata a loro dedicata, c’è anche un nuovo videogame di Super Mario, ovvero Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (qui la nostra recensione): un’avventura in cui amanti di felini e videogiochi potranno giocare nei panni di un’esclusiva versione gatto del personaggio Nintendo.

Eleganti, ma anche un po’ goffi, altezzosi, ma anche giocherelloni: i gatti sono senza dubbio tra gli animali più amati, soprattutto dai social. Sono oltre 7 milioni i felini presenti nelle case delle famiglie italiane, dato che li colloca al secondo posto degli animali domestici più diffusi nel Bel Paese. L’occasione per festeggiare i numerosi mici di tutta Italia sarà il 17 febbraio, data in cui si celebra ufficialmente la Festa Nazionale del Gatto, una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe dalle sette vite. Quest’anno si unisce ai festeggiamenti anche il mitico Super Mario, l’icona dei videogiochi Nintendo che nel nuovo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury si trasforma in un’esclusiva e adorabile versione gatto.

Ma perché proprio il 17 febbraio? Dal 1990, la data scelta per festeggiare i gatti è ricaduta su questo giorno per diversi motivi, tutti collegati alle credenze che gravitano attorno a questi animali. La prima, celeberrima, sono le loro sette vite: basta guardare le due cifre da cui è formato il numero 17 per capire il perché. E ancora, 17 è un numero collegato tradizionalmente alla sventura, così come in passato i gatti, da sempre visti come animali fuori dal comune e associati alle streghe. Non è infatti un caso che febbraio venisse definito da alcuni detti popolari “il mese dei gatti e delle streghe”. Febbraio è anche il mese dell’Acquario, il segno zodiacale degli spiriti liberi, che fanno dell’originalità e dell’anticonformismo la loro caratteristica principale. Insomma, i gatti sono da sempre considerati creature incredibili, quasi magiche, perciò festeggiarli con un videogioco non è poi così strano.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite permette ai giocatori di vestire i panni di Mario, Luigi, Toad e stavolta anche della Principessa Peach, in una missione per salvare il Regno delle fate dalla minaccia del temibile Bowser. Ad attenderli ci saranno nuovi mondi di Mario in tre dimensioni, con livelli divertenti e accattivanti, più una novità che farà felici tutti gli amanti dei felini: l’esclusivo potenziamento super campanella che trasforma Mario e amici in un’adorabile versione gatto. In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury il divertimento aumenta esponenzialmente in compagnia e, grazie alla nuova modalità di gioco online, giocare insieme agli amici distanti è ancora più semplice.

Per chi vuole affrontare invece un’avventura spalla a spalla insieme al suo partner di gioco preferito, all’interno del videogioco è inclusa anche Bowser’s Fury, un’esperienza separata dalla classica modalità a livelli che aggiunge ancora più ore di gioco, arricchendo ulteriormente i già numerosi contenuti presenti nell’episodio principale. I giocatori potranno allearsi con Bowser Junior per fermare la furia di un gigantesco Bowser, prendendo il controllo di un altrettanto enorme Mario gatto: una vera e propria sfida tra colossi. In concomitanza con il gioco arrivano inoltre due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peach gatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l’esperienza in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Con tantissimi contenuti, modalità di gioco multiplayer in locale e online e mondi di gioco colorati e originali, la nuova avventura di Mario su Nintendo Switch promette davvero divertimento a non finire.