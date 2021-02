Tifa Lockhart sbarca su Tekken 7 con una mod

Siamo ancora all’oscuro di quando (o anche se) Final Fantasy 7 Remake arriverà su PC una volta che l’esclusività della Playstation sarà aumentata, ma i fan dei giochi di combattimento possono avere la prossima cosa migliore con una nuova mod di Tekken 7 che inserisce Tifa Lockhart nel gioco . Creato da Wolfe, la mod è un sostituto del personaggio per Josie. Sono inclusi cinque degli outfit iconici di Tifa: il suo completo FF7 classico, l’abito Advent Children, le varianti Mature e Sporty del suo vestito Wall Market e il suo abbigliamento da cowboy flashback yee-haw. Wolfe sta anche lavorando al suo vestito esotico, che dicono sia completo al 90%. La mod include anche sostituzioni HUD, un annunciatore per Tifa nella schermata di selezione del personaggio e persino un pacchetto di sostituzione vocale per Tifa, sebbene quest’ultimo sia attualmente incompleto. Ci sono alcuni nodi da risolvere: i capelli di Tifa diventano un po’ prosciugati durante Rage Art, così come alcuni problemi generali di ritaglio e fisica.

Per quanto riguarda le mod di sostituzione dei personaggi, però, Tifa si adatta sorprendentemente bene all’universo di Tekken (molto meglio di Bernie in Soul Calibur 6 almeno) e l’elenco delle mosse di Josie corrisponde quasi perfettamente al suo stile di combattimento. Wolfe dice di aver dedicato oltre 500 ore alla mod nell’ultimo mese e mezzo, e si vede.

Tekken 7 ha già un rappresentante ufficiale di Final Fantasy sotto forma di Noctis di FF15 e anche Negan di The Walking Dead è lì, per qualche motivo. EVO è anche riuscito a far crescere le speranze di tutti per Snake di Metal Gear Solid nel 2019, ma purtroppo si è rivelato essere un breve video di battuta che avevano messo insieme senza consultare Bandai Namco.