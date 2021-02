Pokemon GO: bug causa la fuga dei boss dai Raid

I raid di Pokemon GO consentono ai giocatori di incontrare Pokemon leggendari, anche in versione shiny, dando loro la possibilità di catturarli e aggiungerli al loro Pokedex. Quindi non c’è da meravigliarsi che i fan abbiano notato un terribile bug che fa scappare i boss dei Raid dopo che i giocatori lanciano la loro prima Poke Ball. Anche se Pokemon GO è stato presentato al pubblico dal 2016, il team di sviluppo continua a lavorare sodo per implementare le modifiche e mantenere il gioco a un livello standard, tuttavia, a volte sorgono ancora problemi, come il bug che causa la scomparsa dei Pokemon shiny dagli account dei giocatori.

Di recente, i giocatori di Pokemon GO sono andati sui forum di Reddit per lamentarsi delle loro terribili esperienze con le battaglie Raid. L’utente Grimmgoddess22 ha condiviso un video della sua brillante esperienza di cattura di Latios come parte delle recenti attività del gioco: nel video, il leggendario Pokemon scappa improvvisamente dopo che la prima Poke Ball è stata lanciata e il giocatore viene trasportato di nuovo sulla mappa del mondo, con il Pokemon introvabile. Il video di Grimmgoddess22 mostra anche che non ha ricevuto nessuna delle ricompense della Battle Raid, che di solito include XP nel gioco e diversi oggetti utili. Come rimedio, gli utenti hanno suggerito di segnalare il problema a Niantic in modo che i loro amici giocatori possano ottenere rimborsi sul loro Pokemon GO Remote Raid Pass, se è quello che hanno usato per la Battaglia Raid.

Tuttavia, dato che la società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al problema, questa correzione potrebbe non produrre gli stessi risultati per ogni giocatore. Con le attività del Pokemon GO Kanto Tour che si svolgeranno nel mese di febbraio, i fan sperano che Niantic affronti il ​​problema il prima possibile, anche considerando l’importanza l’importanza delle battaglie Raid per il titolo mobile, perdere la possibilità di catturare i Pokemon Raid Boss può creare o distruggere l’esperienza del gioco. Pokemon GO è ora disponibile per dispositivi mobile.