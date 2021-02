Boris e le altre: Disney annuncia le serie originali Star

Boris ritorna. A dieci anni dalla sua ‘fine’, la fuoriserie italiana torna con una quarta stagione, come rumoreggiato nelle scorse settimane – l’informazione era trapelata dall’attore Alberto Di Stasio, interprete del mitico Sergio nel serial tv. Questa nuova stagione, già attesa dagli appassionati, debutterà ufficialmente su Star, l’estensione per ‘adulti’ di Disney+ che debutterà sulla piattaforma digitale da questo 23 febbraio.

Oggi Disney ha annunciato ufficialmente una quarta stagione di Boris, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, senza più l’apporto del compianto Mattia Torre, scomparso prematuramente nel 2019. Sei episodi da 30 minuti ciascuno con la promessa del “ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?“. Per la serie, che ancora non ha una data di uscita ma presumibilmente arriverà per il 2022, dovrebbe tornare buona parte del cast della serie originale, ovviamente senza Roberta Fiorentini, la storica interprete di Itala, anche lei scomparsa nel 2019.

Lanciata nel 2007, Boris è diventata una serie cult per un pubblico di nicchia, tanto da spingere la produzione a realizzare tre stagioni. Nel 2011, gli autori hanno anche realizzato un film, Boris – Il Film, per l’appunto, che fungeva un po’ da “epilogo” alla serie tv.

Oltre a Boris, Disney+ ha annunciato anche altre due serie originali italiane. La prima è l’adattamento televisivo de Le Fate Ignoranti, sempre ad opera del suo autore originale Ferzan Ozptek. Questa la sinossi: “Quando Massimo, il marito di Antonia, viene ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.”. L’ultima è The Good Mothers, basata sul romanzo di Alex Perry e che racconterà della ‘ndrangheta dal punto di vista femminile: “La serie racconta la storia vera di tre donne, nate nei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata per distruggerlo. Devono combattere le proprie famiglie per il diritto di sopravvivere e costruire un nuovo futuro per i loro figli.“.