Star Wars: la trilogia di Rian Johnson ancora in sviluppo

Star Wars continuerà ad espandersi. Lo sapevamo già, grazie all’annuncio di nuove serie tv e pellicole cinematografiche che debutteranno da qui ai prossimi anni. La Lucasfilm, chiaramente, crede nel brand, nonostante la tiepida accoglienza riservata alla ‘nuova trilogia’ conclusasi due anni fa con Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Ma tra tutti i progetti televisivi e cinematografici annunciati dalla presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, lo scorso dicembre all’Investor Day della Disney, il grande assente, probabilmente, è stato il progetto firmato da Rian Johnson e annunciato in pompa magna dal filmaker qualche anno fa. Johnson, regista del ‘controverso’ Star Wars: Gli Ultimi Jedi, aveva annunciato il suo coinvolgimento, come sceneggiatore e regista, di una nuova trilogia cinematografica di Star Wars che avrebbe esplorato nuovi mondi e personaggi del franchise ideato da George Lucas. Ma, nonostante le continue dichiarazioni e i vari aggiornamenti, questa fantomatica trilogia è risultata assente dagli annunci della Kennedy di dicembre. Come mai? E’ stata cancellata?

Ci ha pensato USA Today a chiarire la questione una volta per tutte: sì, la trilogia di Star Wars firmata da Rian Johnson è ancora in fase di sviluppo attivo. Nonostante ciò, la Lucasfilm non ha annunciato alcun aggiornamento ufficiale né una data di uscita potenziale perché non è chiaro quando vedrà la luce. Infatti, Johnson è impegnato anche in altri progetti che, presumibilmente, verranno realizzati prima – in primis il sequel al suo acclamato Knives Out – Cena con delitto – e che, dunque, ritarderanno il suo ritorno in una galassia lontana, lontana.

Insomma, non resta che attendere gli eventuali nuovi aggiornamenti che, a questo punto, potrebbero arrivare anche con une bel po’ di ritardo.