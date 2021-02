Monster Hunter: una clip estesa dall’arrivo in home video

Monster Hunter arriva in home video – o meglio, in digitale, da oggi negli Stati Uniti d’America – dopo una breve parentesi nelle sale cinematografiche in piena pandemia lo scorso dicembre. L’adattamento cinematografico della fortunata serie di videogames ad opera della Capcom è stato realizzato e distribuito dalla Sony Pictures, già dietro la ‘realizzazione’ di una saga cinematografica ispirata vagamente a Resident Evil (il reboot cinematografico di Resident Evil debutterà a settembre).

Sempre diretto da Paul W.S. Anderson, già dietro ai film di RE, per l’appunto, il film vede per protagonista sua moglie, Milla Jovovich, affiancata da Tony Jaa, Meagan Good, Tip ‘T.I.’ Harris, Diego Boneta e Ron Perlman. Monster Hunter, uscito, come dicevamo, in USA a dicembre, ha ottenuto delle critiche contrastanti che ne hanno elogiato le sequenze d’azione e l’impiego degli effetti visivi, criticando aspramente, però, il montaggio e la sceneggiatura che non offre nulla di nuovo.

Nella sua breve corsa al box-office in tempo di pandemia, Monster Hunter ha totalizzato 12.8 milioni di dollari in madrepatria e 14.3 milioni in altri territori, per un totale di soli 27.1 milioni di dollari. In Cina, uno dei pochi territori in cui è arrivato in sala, ha generato delle controversie per una battuta offensiva nei confronti del popolo cinese che hanno costretto i realizzatori a ritirare immediatamente le copie e tagliare la scena causa boicottaggio della pellicola.

In Italia, al momento, non ci è dato sapere quale sarà il destino di Monster Hunter (doveva uscire a dicembre, ma causa chiusura dei cinema nel nostro paese è stata posticipata a data da destinarsi ed è probabile che arrivi direttamente in home video in concomitanza con la sua uscita negli States). In attesa di scoprire altri dettagli, vi regaliamo una clip estesa dal suo arrivo in digitale e home video in madrepatria: la trovate qui sotto.