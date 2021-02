Nintendo annuncia un nuovo Direct per domani

Alle 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021. La diretta sarà disponibile sul sito di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Durante la livestream che terrà Nintendo, sicuramente arriveranno notizie dei giochi più attesi per l’ibrida della casa di Kyoto. Speriamo anche di ricevere qualche dettaglio in più relativi ai contenuti futuri in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate e su altre produzioni che arriveranno nella prima metà del 2021. Ecco la descrizione dell’evento pubblicata su Twitter:

