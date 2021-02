Sony: 329 milioni di dollari ai second party in 7 anni

Stando ad un post pubblicato sul forum ResetEra, Sony ha firmato degli accordi con alcuni team second party (non specificati) per gli anni a venire. Per l’esattezza sette anni. L’estratto, che arriverebbe da un report finanziario di Sony, parla di un esborso di 329 milioni di dollari circa (34,360 milioni di Yen), per fare in modo che questi team second party sviluppino titoli per l’azienda giapponese.

Estratto che dice:

Alcune sussidiarie del segmento Game & Network Services (G&NS) sono entrate in un contratto a lungo termine per lo sviluppo, la pubblicazione e la distribuzione di software gaming. Questi contratti coprono vari periodi principalmente all’interno di sette anni. A partire dal 31 dicembre 2020, queste sussidiarie sono impegnate ad effettuare pagamenti per 34,360 milioni di Yen di tali contratti.

Per chi non lo sapesse, i team second party sono quelli che sviluppano titoli in esclusiva per un azienda, ma che non fanno parte dei team interni. Nel caso di PlayStation 5, ad esempio, alcuni dei giochi di questa tipologia sono Sackboy A Big Adventure, Demon’s Souls o Destruction Allstars.

Vedremo dunque nel prossimo periodo, e in questo caso, nei prossimi sette anni, quali saranno i tioli che verranno annunciati come esclusiva per le console Sony da parte dei team second party.