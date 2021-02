Remothered Broken Porcelain: la nuova patch apporta ulteriori migliorie

Oggi il distributore indipendente Modus Games, il direttore Chris Darril di Darril Arts e gli sviluppatori di Stormind Games hanno annunciato l’arrivo di un aggiornamento importante con i dettagli dei vari miglioramenti previsti per il gioco survival horror Remothered: Broken Porcelain, pubblicato nell’ottobre 2020 su PC (Steam e GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4, e Xbox One.

Ecco le dichiarazioni di Antonio Cannata, amministratore delegato e cofondatore di Stormind Games:

Stormind Games ha lavorato sodo per rilasciare una patch che permetta ai giocatori di avventurarsi in Broken Porcelain così come avevamo previsto, Adesso il gioco è nelle migliori condizioni possibili, grazie all’aiuto della nostra community di giocatori affezionati che si sono presi il tempo di scriverci per segnalare bug. Nutriamo un’immensa gratitudine per tutti i fan che hanno mostrato il loro supporto per il gioco fin dall’inizio, e per tutti coloro che hanno riconosciuto il nostro duro lavoro e il nostro rispetto per i giocatori.

Siamo grati di avere partner come Stormind Games e Darril Arts, che tengono davvero ai giocatori e che hanno lavorato instancabilmente per migliorare il gioco sin dal suo lancio,” ha aggiunto Shane Bierwith, vicepresidente del marketing globale di Modus Games.