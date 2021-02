Crudelia: primo poster per il film con Emma Stone

Crudelia sta per arrivare. La Walt Disney Pictures ha diffuso poco fa il primo poster ufficiale del film dedicato all’iconico personaggio che, nei cartoni della major, è apparso ne La Carica dei 101. La villain avrà il volto di Emma Stone e, oltre al poster che vi mostriamo in calce alla notizia, la Disney ha annunciato il primo trailer per la giornata di domani.

Cruella – che da noi, come anticipato, arriverà con il titolo di Crudelia – è diretto da Craig Gillespie e scritto da un team di sceneggiatori che include Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis. Il film fungerà da prequel alla storia de La Carica dei 101 e sarà proprio una storia di origini per Crudelia de Mon, interpretata dalla Stone, e ambientata nel 1970, a Londra. Qui Crudelia, descritta come una stilista, finirà per diventare ossessionata con il pelo dei dalmata, diventando la villain che tutti noi conosciamo.

Nel cast di Crudelia troveremo anche Emma Thompson, Joel Fry e Mark Strong. Il personaggio era già stato interpretato in live-action da Glenn Close nel remake live-action de La Carica dei 101 ed il suo sequel; la Close sarà produttrice esecutiva di questo prequel.

La Disney sembra aver confermato la data di uscita di maggio, ma non svelando se arriverà nei cinema oppure direttamente su Disney+. Sicuramente ne sapremo di più nella giornata di domani.