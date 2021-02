Transformers: i primi dettagli sul nuovo film

Transformers tornerà con un nuovo film del franchise che fungerà, almeno nelle intenzioni, come una sorta di soft-reboot per la saga che è stata diretta, in gran parte, da Michael Bay. Il nuovo film, sempre voluto dalla Paramount Pictures, sarà diretto dal regista Steven Caple Jr., che ha diretto Creed II. Le riprese sono previste per fine anno ed ora il sito The Illuminerdi svela qualche dettaglio in più su questo nuovo progetto dedicato ai Transformers di casa Hasbro.

Stando al sito web, che solitamente è affidabile in quanto a rumor e scoop, la pellicola sarà ambientata nella linea temporale del film stand-alone dedicato a Bumblebee (che è stato acclamato dal pubblico), e, dunque, negli anni novanta. La pellicola dovrebbe titolarsi Transformers: Beast Alliance ad oggi e dovrebbe essere una sorta di heist movie ambientato tra Sud Africa e Brooklyn. Il sito aggiunge che lo studio sta ricercando un’attrice afroamericana per la parte della protagonista e lo scooper Daniel Richtman aggiunge che il prototipo è Tessa Thompson.

Al momento non abbiamo altri dettagli sul film ma noi ve li riporteremo non appena saranno disponibili. La saga dei Transformers, odiata ed amata dal pubblico, è una di quelle più di successo ad Hollywood, arrivando ad incassare anche il miliardo. Bumblebee, che cambiava registro ed era una sorta di soft-reboot, ne ha incassati 467 milioni ed è stato apprezzato da critica e da pubblico.