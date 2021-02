Da noi in Europa uscirà il 19 febbraio, ma in Nord America è già disponibile Fallen Legion Revenants, action RPG sviluppato da Mintsphere e YummyYummyTummy e pubblicato da NIS America. Proprio il publisher ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch e, qualora vogliate saperne qualcosa in più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.