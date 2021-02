xCloud: iniziati i test per la versione browser

Tra le tre principali piattaforme, sembra che quella di Microsoft sia la più propensa nel voler testare il cloud gaming. PlayStation Now di Sony è già presente da tempo sul mercato e ora tocca a Microsoft fare la sua mossa tramite il servizio Xbox Cloud Gaming, meglio conosciuto con il nome di xCloud.

A quanto pare, il colosso di Redmond ha iniziato le prime fasi di test per il prossimo, importante passo. Come indicato da The Verge, Microsoft ha cominciato a testare Xbox Gaming Cloud sui browser web, di cui vedete qui sotto una prima Interfaccia Utente. Inoltre, sembra che questa versione non solo arriverà su Windows, ma è quella anche indirizzata ai sistemi iOS.

Attualmente, non è stata ancora annunciata alcuna data per la release ufficiale ma vi ricordiamo che Microsoft ha indicato, approssimativamente, il periodo primaverile per la pubblicazione di xCloud. Cosa ne pensate della proposta targata Microsoft?