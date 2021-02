Valorant: da domani la modalità Corsa alle Armi

Da domani 17 febbraio sarà disponibile una nuova modalità in Valorant, lo sparatutto multiplayer di Riot Games: si tratta di Corsa alle Armi.

Queste le caratteristiche della modalità prese dal sito ufficiale del gioco, in fondo alla notizia, invece, il trailer.

Affrontate ed eliminate gli avversari utilizzando varie armi e abilità, avanzando con la vostra squadra nei 12 livelli di Corsa alle armi. Vince la prima squadra che completa il livello 12, o che è in vantaggio dopo 10 minuti.

È una modalità di squadra, ma ognuno dovrà fare la propria parte per completare ogni livello. Oltre ad aiutare la vostra squadra a ottenere i punti necessari a completare ciascun livello, per avanzare dovrete anche eseguire almeno 1 uccisione con ogni arma/abilità, anche se la vostra squadra ha già raggiunto un livello superiore.

REGOLE DI CORSA ALLE ARMI

Modalità di gioco 5 vs 5

12 livelli di Corsa alle armi (in ciascun livello va utilizzata un’arma o un’abilità specifica) Vince la prima squadra che arriva al livello 12, o che è in vantaggio dopo 10 minuti La squadra deve ottenere nel complesso 7 punti in un livello per avanzare al successivo Un’uccisione al livello attuale della squadra vale 1 punto Un’uccisione ai livelli inferiori vale 0,5 punti



Ogni giocatore ha un livello arma personale da completare Per sbloccare il livello successivo, dovrete ottenere almeno 1 uccisione con l’arma equipaggiata La squadra può comunque progredire nei livelli di Corsa alle armi anche se il vostro livello arma è inferiore Esempio: la vostra squadra può essere di livello 4, ma voi potreste essere rimasti “bloccati” all’arma di livello 1 (il Vandal, per esempio), perché non l’avete ancora utilizzata per ottenere un’uccisione. Quando ci sarete riusciti, passerete all’arma di livello 2, non direttamente al 4



Le partite durano circa 7-9 minuti Non ci sono abilità specifiche degli agenti in base al personaggio che avete scelto, ma solo quelle standard a disposizione di tutti i giocatori nel corso della partita (consultate la sezione Dotazione qui sotto) Rigenerazioni rapide (invulnerabilità per i primi 5 secondi)



DOTAZIONE DI CORSA ALLE ARMI

Livello 1: Sempre Sensazionale di Raze o Vandal/Phantom

Livello 2: Sempre Vandal o Phantom

Livelli 3–11: Armi e abilità assortite

Livello 12: Possibilità di Shorty, Classic, Coltello, Freccia elettrica… o persino lo Sparapalle di neve

Salute: Sui nemici eliminati appare un medikit che scompare dopo 10 secondi

GUADAGNO PE DI CORSA ALLE ARMI

Partecipa per ottenere 800 PE per ogni partita completata, più altri 200 in caso di vittoria.

QUANTO DURERÀ CORSA ALLE ARMI?

Per ora avrà un periodo limitato. L’evoluzione della nostra offerta di modalità di gioco si basa sempre sulla reazione della community. Ma, per adesso, approfittatene finché potete!

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova modalità di Valorant.

Ricordiamo che una delle precedenti modalità di Valorant era stata Battaglie a palle di neve.