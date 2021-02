Star Citizen giocabile gratuitamente fino al 25 febbraio

Senza ombra di dubbio, Star Citizen della Cloud Imperium Games è un progetto a dir poco unico, tra l’ammontare di denaro raccolto per portarlo avanti e, dall’altro lato, la totale mancanza di una data di pubblicazione ufficiale. Non molto tempo fa è stata mostrata una roadmap, la quale però non ha sortito effetti del tutto positivi per quanto concerne la community.

Il team di sviluppo però, continua imperterrito a proporre il proprio space simulator con continue prove gratuite, proprio come l’ultima annunciata in queste ore. Come potete vedere nel post qui sotto, la prova gratuita dell’enorme produzione è attualmente disponibile dal 15 febbraio fino al 25.

Con la versione free-to-play sarà possibile accedere alla versione Alpha 3.12, per così provare la selezione delle navi e il combattimento. Star Citizen è disponibile, al momento, esclusivamente su PC in versione Alpha e ancora nessuna data d’uscita ufficiale è conosciuta per la versione finale.

