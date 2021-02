Outriders: svelata la data d’uscita per Stadia

People Can Fly e Square Enix hanno annunciato ufficialmente la data d’uscita di Outriders per Google Stadia tramite un post sul sito ufficiale che trovate a questo indirizzo. Con i preordini ora disponibili, il looter-shooter sarà disponibile a partire dal giorno 1 aprile.

Inoltre, Square Enix fa sapere che la produzione userà la feature “Stream Connect“, ovvero la meccanica esclusiva della piattaforma di Google che permette ai giocatori di vedere gli streaming dei loro amici tramite l’overlay picture-in-picture in tempo reale.

Siamo emozionati all’idea di far squadra con Google per portare Outriders su Stadia con le meccaniche esclusive che essa propone ai più alti livelli di performance, dando la possibilità ai giocatori di avere la miglior esperienza su tutti i dispositivi supportati.



Mentre vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile a partire dall’1 aprile anche su PC tramite Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 (sempre che non si verifichino altri posticipi, approfittiamo per lasciarvi alla descrizione del titolo.