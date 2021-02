Marvel’s Avengers: tutte le novità dal War Table!

Nonostante i risultati deludenti che Marvel’s Avengers ha ottenuto dopo il lancio, con la maggior parte dei giocatori che ha finito per abbandonare il gioco, Square Enix e Crystal Dynamics continuano a credere fortemente nel loro titolo dedicato ai supereroi dell’universo Marvel, e nel War Table di oggi hanno svelato un nuovo attesissimo personaggio DLC e la sua operazione.

Da oggi infatti andrà ad aggiungersi al roster dei personaggi giocabili del GaaS anche Clint Barton, aka Hawkeye, che sarà protagonista di una nuova, straordinaria operazione, Futuro Imperfetto. Siete pronti ad affiancarvi all’infallibile arciere degli Avengers in un’avventura che ci vedrà viaggiare in un futuro oscuro, in un mondo devastato dall’invasione dei Kree e da una guerra nucleare, nel quale tutti gli eroi e i villain sono stati uccisi, per tentare di fermare una versione alternativa e pericolosissima di Hulk che si fa chiamare il Maestro?

Ispirata principalmente alle serie di albi a fumetti Old Man Hwakeye, My Life as a Weapon e soprattutto L’incredibile Hulk Futuro Imperfetto, questa nuova campagna di Marvel’s Avengers sarà disponibile su War Table, con una nuova ambientazione (le Lande Desolate), nuove missioni per Hawkeye, nuovi settori dei villain, e altre missioni aggiuntive che saranno disponibili insieme all’operazione speciale.

Il nuovo personaggio di Hawkeye è un combattente estremamente versatile, capace sia di combattere dalla distanza che in mischia, grazie alle sue abilità e alla sua agilità, per la quale Square Enix e Crystal Dynamics si sono ispirate al suo periodo come Ronin. Grazie alla grande varietà di frecce disponibili per il suo arco, Hawkeye può realizzare tantissime combinazioni e combattere davvero alla pari con il suo potentissimo avversario. Come tutti gli altri eroi di Marvel’s Avengers, anche Hawkeye avrà tanti outfit diversi.

Ma le novità non si fermano qui, perché questo War Table ha anche annunciato l’arrivo di Marvel’s Avengers sulle console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S il prossimo 18 marzo 2021. Una versione che avrà una definizione dell’immagine migliorata, framerate più elevati e tempi di caricamento molto più veloci, che arriverà senza costi aggiuntivi per chi abbia già acquistato la versione del gioco per current gen.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.