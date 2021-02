Evil Genius 2 World Domination: rivelate Deluxe e Collector’s Edition

Dopo aver annunciato che Evil Genius 2 World Domination, il secondo capitolo del gioco strategico che vi permette di calarvi nei panni di un supercattivo, è in arrivo per PC il prossimo marzo, Rebellion Developments ha svelato oggi le due edizioni speciali del suo titolo, la Deluxe Edition e la Collector’s Edition.

Con l’apertura dei pre-ordini infatti, Rebellion Developments ha voluto rivelare il contenuto delle edizioni speciali del gioco. Per quanto riguarda la Deluxe Edition, conterrà gli oggetti Fontana della Giovinezza e Cavallo di Troia (gratuiti per chiunque pre-ordini una qualsiasi edizione del gioco), l’Aurora Boreale e il Season Pass One, che comprende un pacchetto Campagna, due nuovi pacchetti Scagnozzo, due pacchetti Tirapiedi e un pacchetto di oggetti per arredare il vostro covo da supercattivi. Il tutto al prezzo di 59.99 dollari.

Nella Collector’s Edition, oltre a tutto quello che potreste trovare anche nella Deluxe, ci sarà una statuina da collezione di Maximilian, un magazine ufficiale del gioco, e un fumetto diverso per ogni Evil Genius, al costo di 84.99 dollari.

Pre-ordinando il gioco si ottiene di diritto uno sconto del 10% sul prezzo, mentre i possessori del precedente capitolo possono accedere a uno sconto del 15%. Ma le novità non si fermano qui.

Rebellion Developments ha infatti rivelato anche che Evil Genius 2 World Domination avrà una modalità sandbox. Pensata per quei momenti in cui non avete voglia affrontare la campagna, ma semplicemente di partire alla conquista del mondo, avendo accesso a tutte le funzionalità e gli oggetti di gioco. Insomma una modalità per il divertimento totale, che potete apprezzare nel trailer che trovate in calce all’articolo.