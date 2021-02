Nintendo Switch Pro e Breath of the Wild 2 arriveranno insieme sul mercato?

Diciamoci la verità: con l’arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X, il passo fatto in avanti in termini di hardware e prestazioni in ambito console è stato molto elevato. A subirne i maggiori effetti negativi potrebbe essere Nintendo Switch, cui hardware ormai può essere considerato a tutti gli effetti old-gen. Cosa deve fare Nintendo per ovviare a ciò?

Sappiamo già che l’azienda giapponese ha in sviluppo una potenziale arma di distruzione di massa, ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ma non conosciamo ancora le potenzialità del gioco. La domanda ci sorge spontanea: la grande N deciderà i fare come ai tempi del lancio di Switch, proponendo così il sequel della serie insieme alla nuova Nintendo Switch Pro (non ancora confermata) , in modo tale da poter garantire prestazioni superiori sia al nuovo “Zelda”, sia a tutti i giochi attuali e futuri in arrivo sulla piattaforma? Una cosa è certa: Nintendo a nostro avviso deve assolutamente intervenire in termini di hardware! Intanto, il Nintendo Direct di stasera potrebbe già sciogliere qualche dubbio.