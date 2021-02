Constantine: nuova serie tv in sviluppo?

Constantine potrebbe tornare. Ma, ve lo diciamo immediatamente, avrà un nuovo volto. Ma andiamo con ordine. Dopo il film di Hollywood di qualche anno fa con Keanu Reeves, il personaggio è stato reboottato in televisione con il volto di Matt Ryan con una serie televisiva che faceva parte, in un certo senso, del CW-Verse. La serie fu cancellata dopo una sola stagione ma il personaggio riuscì a tornare, comunque, in altri serial targati The CW come co-protagonista.

Qualche tempo fa, la Bad Robot di proprietà di J.J. Abrams ha fatto sapere di avere in fase di sviluppo dei progetti televisivi dedicati alla Justice League Dark, incluso il personaggio di Constantine, per la piattaforma digitale HBO Max. Fino ad oggi non abbiamo ancora saputo nulla su questi progetti ma adesso abbiamo qualche dettaglio in più sulla potenziale serie dedicata a John Constantine.

The Illuminerdi ha svelato che un nuovo progetto televisivo per HBO Max è effettivamente in fase di sviluppo dalla Bad Robot ed è descritta come una “reinvenzione più dark” del personaggio e sarà totalmente differente da qualsiasi altra iterazione del personaggio vista fino ad oggi. Il sito spiega che sarà meno incentrata sulla religione e molto di più sugli elementi horror visti nei fumetti originali. La produzione è, comunque, convinta di non riavere Matt Ryan nella serie: infatti sembra che stia cercando un attore di colore di vent’anni per la parte, avendo come prototipo “un giovane Riz Ahmed“.

Constantine, anche se in fase di sviluppo, non ha una release specifica né conosciamo ancora il suo team creativo. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.