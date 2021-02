Nintendo Direct: ecco le previsioni di Jason Schreier

Passato da qualche mese nella redazione di Bloomberg, l’ex-Kotaku Jason Schreier continua non solo a svolgere il suo ruolo di giornalista, ma anche di “insider”, cercando sempre di anticipare annunci ed eventi del settore videoludico. Oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 ore 23:00 italiane, andrà in scena un Nintendo Direct che si preannuncia essere ricco e corposo, dato che avrà una durata pari a 50 minuti.

Per l’occasione, il buon Jason ha deciso di dire la sua sugli annunci attesi per questo Nintendo Direct:

“Sicuramente sarebbe bello se Nintendo mettesse insieme uno spettacolo per il 35° anniversario di Zelda come hanno fatto per Mario l’anno scorso. Compilation di vecchi giochi per Switch, Breath of the Wild 2, e certamente, Zelda Fortnite.”



Dunque, il nostro collega punta forte su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che finalmente potrebbe mostrarsi nel suo primo gameplay. Quel Zelda Fortnite invece ha l’aria di essere un riferimento ad una collaborazione tra il titolo con protagonista Link e quello di Epic Games e non un gioco di “Zelda” in stile Fortnite. Non resta che aspettare stasera per scoprire se queste previsioni saranno o meno veritiere. Come sempre, troverete tutti gli aggiornamenti provenienti dall’evento sul sito di GamesVillage.