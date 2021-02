Spider-Man 3: Arian Moyad nel cast?

Spider-Man 3 è, ancora oggi, un titolo top-secret. Sia i Marvel Studios che la Sony Pictures continuano a tenere il massimo riserbo su questo terzo capitolo della saga dell’arrampicamuri dei fumetti Marvel ambientato all’interno del Marvel Cinematic Universe. I due studios non hanno nemmeno svelato il titolo ufficiale del film, sebbene dai rumor – sempre più insistenti – sembra sia coinvolto lo Spider-Verso e la possibile apparizione degli Spider-Man delle saghe cinematografiche differenti.

Ora il sito dello scooper Charles Murphy riporta un nuovo potenziale rumor. Nonostante Murphy sia uno scooper affidabilissimo, vi consigliamo di prendere con le ‘pinze’ questa voce di corridoio finché non sarà confermata (o, eventualmente, smentita). Adesso, stando allo scooper, in Spider-Man 3 vedremo un altro attore nel cast: stiamo parlando di Arian Moyad, visto in Succession. Il ruolo dell’attore – nel caso fosse confermato – è ancora mantenuta segreto però Murphy sembra speculare sulla possibilità che interpreti un detective. Infondo, ricordiamo che alla fine del precedente Spider-Man: Far From Home il nostro supereroe si ritrovava nei guai quando la sua vera identità veniva svelata al mondo intero e, soprattutto, veniva incolpato dell’omicidio di Mysterio. Una storyline troppo importante per essere ignorata nel prossimo capitolo, nonostante la possibilità di adattare un elemento cosi importante come lo Spider-Verso e il viaggio nel Multiverso.

Spider-Man 3 di Jon Watts rivedrà Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, insieme a Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori e Marisa Tomei sicuri, mentre Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo di Dr. Strange. Si vociferano anche gli attori Alfred Molina e Jamie Foxx, mentre altri – come Tobey Maguire e Andrew Garfield – sono ancora rumoreggiati.

Il film dovrebbe debuttare a dicembre, distribuito dalla Sony Pictures.