Pokemon Unite: annunciati i closed beta test anche in Canada

I fan di Pokemon hanno avuto molte sorprese, di recente, basti pensare all’annuncio a sorpresa di New Pokemon Snap ma cosa più importante, le celebrazioni per il 25° anniversario del franchise, che si terranno il 27 febbraio con un concerto di Post Malone. Tuttavia, un titolo in arrivo che è passato inosservato a causa delle poche informazioni è il prossimo titolo MOBA, Pokemon Unite. Da quando il gioco è stato annunciato con un’accoglienza per lo più negativa, molto poco è stato ufficialmente pubblicato da The Pokemon Company e Tencent Games, a parte una closed beta per giocatori selezionati in Cina.

Molte informazioni sul gioco sono arrivate rigorosamente sotto forma di screenshot e video, ma ora The Pokemon Company ha annunciato ufficialmente i piani per un beta test regionale di Pokemon Unite. Sul sito ufficiale di Pokemon, The Pokemon Company ha annunciato che dallo sviluppo iniziale del titolo, sono state apportate alcune modifiche al gameplay, miglioramenti grafici, sono stati inseriti nuovi Pokemon giocabili aggiunti al gioco, ma sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare per permettere ai giocatori in Canada di partecipare a un beta test regionale molto simile al closed beta che si terrà in Cina il prossimo marzo. Sebbene il prossimo MOBA sia previsto per il lancio sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobile, The Pokemon Company limiterà questo particolare beta test regionale ai soli dispositivi Android.

A parte i requisiti regionali e del dispositivo, per partecipare i beta tester devono avere almeno 16 anni di età, inoltre i progressi nel gioco dei giocatori verranno ripristinati al momento del lancio ufficiale di Pokemon Unite e che i beta tester non devono catturare o riprodurre in streaming il gameplay durante il test. Tutti i possessori di smartphone Android canadesi interessati a registrarsi per il beta test regionale possono farlo nel Google Play Store. Pokemon Unite è attualmente in fase di sviluppo per dispositivi mobile e Switch.