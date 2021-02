Evangelion: emersi rating e durata dell’ultimo film

Sono nove lunghi anni che i fan di Neon Genesis Evangelion aspettano la conclusione della tetralogia definitiva, la serie di film voluta da Hideaki Anno e prodotta dallo studio d’animazione Khara per dare una nuova lettura completa della sua iconica serie anime mecha. Una conclusione che sarebbe già dovuta arrivare, ma che a causa del coronavirus continua a sfuggire.

Dopo un primo rinvio dall’originale data del 27 giugno dello scorso anno, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time avrebbe dovuto fare il suo esordio il 23 gennaio 2021, ma la proclamazione del nuovo stato di emergenza in Giappone a causa della seconda ondata di Covid-19 ha fatto saltare anche questa seconda uscita, e il film è stato rinviato a data da destinarsi.

In questo modo è slittata ancora la conclusione attesissima della vicenda di Shinji Ikari e della NERV, e la curiosità dei fan continua a salire. Per questo anche il minimo briciolo di informazione sul nuovo film della tetralogia Rebuild of Evangelion finisce per fare notizia. Recentemente sono emersi on line alcuni dettagli sulla pellicola che potrebbero stupire i fan.

Innanzitutto pare che la durata del film sarà di due ore e trentaquattro minuti, un tempo ben più lungo rispetto a tutti i capitoli precedenti della serie e che darà quindi ampia possibilità ad Anno di concludere in bellezza a serie, chiudendo tutte le trame e e portando a compimento l’arco narrativo dei suoi personaggi, oltre a cambiare magari alcuni degli eventi che già conosciamo dallaserie originale.

Un altro aspetto che potrebbe stupire i fan è il rating riservato all’opera. Sembra infatti che Evangelion 3.0+1.0 sarà G-rated, cioè destinato a una platea piuttosto ampia, compresi i minori accompagnati. Con il rating G infatti, in Giappone, il film potrà essere visto anche da ragazzi di minimo 12 anni, purché accompagnati da un maggiorenne. Un rating che potrebbe far storcere il naso, visti i contenuti in genere molto forti che hanno da sempre contraddistinto NGE, e in particolare il suo arco narrativo finale.

Notizie che non fanno altro che aumentare l’hype e l’attesa dei fan per un film che intende chiudere un’avventura epocale che ha fatto scuola.