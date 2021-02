New World: Amazon posticipa ancora la data di lancio

New World, il gioco MMO di Amazon, è stato ritardato per la terza volta. Originariamente previsto per la primavera del 2020, il gioco è stato posticipato prima ad agosto 2020 e poi alla primavera 2021: tuttavia, gli sviluppatori hanno rivelato che hanno bisogno di ancora più tempo per implementare le funzionalità di end-game, motivo per cui la nuova data di lancio è fissata al 31 agosto.

Queste caratteristiche includono una nuovissima zona di fine gioco, oltre a quella di Reekwater, così come contenuti PvE e PvP istanziati dedicati come dungeon e campi di battaglia. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito trovi una panoramica delle funzioni:

REACH DI EBONSCALE

Pieno di lussureggianti zone umide e alte scogliere, Ebonscale Reach è una nuova zona di fine gioco ad Aeternum. Un’imperatrice esiliata sta costruendo una flotta corrotta che potrebbe minacciare il mondo intero.

SPEDIZIONI

Queste avventure istanziate per cinque giocatori ti porteranno negli angoli più oscuri di Aeternum. Lì, affronterai terribili minacce, imparerai di più sulla fonte della Corruzione, smaschererai i secondi fini della Angry Earth e rivelerai la minaccia più profonda dietro i Lost. Aspettati battaglie difficili che metteranno alla prova il tuo gruppo, richiedendo abilità e coordinazione per ottenere la vittoria.

OUTPOST RUSH

Queste sono battaglie 20 contro 20 ambientate in un bacino fluviale primordiale pieno di antiche tecnologie dimenticate e sorgenti nascoste di Azoth. Tu e la tua squadra gareggerete per il controllo delle roccaforti e delle risorse strategiche e avrete bisogno di tutta la vostra abilità di combattimento e ingegno collettivo per vincere.

Nel frattempo, la fase di Alpha Test continuerà e aumenterà di dimensioni, con i server europei che finalmente apriranno il 30 marzo. Una closed beta è accessibile da chiunque ha prenotato New World e inizia il 20 luglio.