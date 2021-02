My Hero Academia: Horikoshi ha un commento per i fan

Gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia sono stati un colpo al cuore dopo l’altro per i fan dell’opera di Kohei Horikoshi. Il numero di momenti struggenti e dilanianti si è sommato a quello delle rivelazioni e al dolore di alcune gravi perdite, mescolandosi in un tutt’uno di lacrime ed emozione. Attenzione però: l’articolo potrebbe contenere degli spoiler!

Con il termine dell’arco narrativo della Guerra di Liberazione dal Paranormale, la società ha dovuto iniziare a fare i conti con le conseguenze delle azioni dei villain. Alle devastazioni causate da Gigantomachia e dai suoi alleati, si sono sommati i colpi morali (e mortali) subiti dalla struttura stessa della società degli eroi. La rivelazione di Dabi di essere Toya Todoroki, il figlio creduto morto di Endeavor, è stata forse la più difficile da accettare, e ha aperto una profonda ferita nel cuore, nell’orgoglio e nella credibilità dell’attuale eroe numero 1 del Giappone. E come se non bastasse, i villain hanno anche avuto accesso alle informazioni sul difficile passato di Hawks, l’eroe numero 2, minandone la reputazione.

Allo stesso modo il fronte degli eroi ha perso alcuni dei suoi amati protagonisti, tra cui la celebre Midnight, pro hero e professoressa di Izuku e compagni al liceo Yuei. E anche tra gli eroi che hanno avuto la fortuna di aver salva la vita, molti si sono arresi o sono stati spezzati nello spirito. Con Bakugo e Todoroki feriti gravemente, e Izuku che non si è ancora svegliato dal coma, le notizie della distruzione della prigione Tartaros, e dell’evasione di molti pericolosi villain, tra cui il famigerato All For One e Stain lo Stermina Eroi, hanno prostrato l’umore della gente e gettato il mondo nel caos.

E ora il manga si è avventurato anche nel triste flashback sulla famiglia di Endeavor, che già dal principio promette di essere assolutamente devastante per i fan dal punto di vista emotivo. Insomma, una serie di tristi eventi in così rapida successione da lasciare senza fiato e di cui Kohei Horikoshi si è scusato, a modo suo.

Con l’ultimo capitolo di My Hero Academia infatti è uscito anche un commento dell’autore rivolto ai fan, nel quale Horikoshi propone una ironica soluzione per le tante lacrime suscitate ai fan negli ultimi capitoli:

“Scusatemi per il livello d’umidità altissima continuo della storyline. Potrebbe migliorare se, mentre leggete, ci fosse un deumidificatore”

Una battuta che deve servire a sdrammatizzare una situazione che, mai come in questo momento nel manga di My Hero Academia, è stata pericolosa e quasi senza speranza.

Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia arriverà il prossimo 27 marzo 2021. Anche voi non vedete l’ora?