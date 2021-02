Predator Hunting Grounds: annunciati nuovi DLC e modalità

Il mese scorso, il Battle Royale Fortnite di Epic Games ha aggiunto skin basati su Predator, il classico film di fantascienza del 1987 che ha generato un franchise in corso. Tuttavia, questo non è stato l’unico videogioco in cui i fan possono prendere il comando di uno dei cacciatori più letali dell’universo, poiché esiste anche il titolo della Illfonic, Predator: Hunting Grounds e proprio oggi ha annunciato varie novità tra cui diverse modalità aggiuntive e un nuovo DLC. Il gioco ha ricevuto sette DLC gratuiti e a pagamento, ma il set più recente ha aggiunto NFL running back Marshawn Lynch in Predator: Hunting Grounds lo scorso dicembre.

Il DLC precedente includeva personaggi come l’olandese di Arnold Schwarzenegger del film originale, mentre l’ottavo set conferisce al Predator una nuova skin che l’ingegnere di gioco principale di Illfonic Lucas Pederson ha postato su PlayStation Blog, spiegando che si è ispirato alla mitologia norrena. Valkyrie Predator è disponibile come parte del DLC a pagamento ed è descritto come un personaggio mordi e fuggi con un martello norvegese a due mani che è l’interpretazione di Predator della visione di Odino per armi simili a divinità, secondo Pederson.

Tuttavia, l’aggiornamento gratuito pubblicato insieme a questo aggiunge partite private personalizzate nel gioco e consente ai giocatori di modificare le statistiche per partite diverse e utilizzare anche modificatori divertenti che ricordano vecchi cheat code. Ad esempio, c’è una modalità Big Head e una modalità Floor is Lava che uccide i Predator se toccano il suolo. Pederson delinea più cose che i fan attendono con ansia, come gli armadietti da campo personalizzabili, e ha detto che c’è un’anteprima del prossimo lancio della classe Predator nascosto nei nastri olandesi del gioco. Le nuove modalità di gioco personalizzate e Valkyrie Predator, che si adattano a uno schema di contenuti legati a titoli come Dying Light. Predator: Hunting Grounds è ora disponibile su PC e PlayStation 4.