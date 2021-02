Bleach arriva su Amazon Prime grazie a Dynit

Da anni ormai i fan italiani del mondo anime convivevano con un assurdo controsenso: Bleach, l’anime tratto dal capolavoro di Tite Kubo, non aveva mai avuto una versione italiana e non era mai arrivato nel Bel Paese se non attraverso le versioni sottotitolate. Sembrava quasi che una delle opere shonen più importanti fosse destinata a non arrivare mai in Italia, vista anche la particolare lunghezza che contraddistingueva il lavoro di Kubo, ma questo stato di cose è cambiato.

L’editore specializzato Dynit ha infatti annunciato l’arrivo di Bleach su Amazon Prime Video attraverso un post sul proprio profilo Facebook. L’anime sarà in esclusiva sulla piattaforma di streaming dell’azienda di Jeff Bezos per la gioia di tutti gli abbonati e di tutti i fan di una delle saghe di maggior successo della storia dell’animazione nipponica.

Un’ulteriore gioia per i fan del lavoro di Tite Kubo dopo che, nel marzo 2020, era stato annunciato il ritorno dell’anime nel 2021 per adattare l’ultimo, discusso arco narrativo della Guerra Millenaria, che non aveva mai ricevuto la sua versione anime. Trasmesso tra il 2004 e il 2012, l’anime di Bleach, prodotto da studio Pierrot, conta 366 episodi, ed è stato uno dei maggiori successi del mondo anime.

E i progetti di Tite Kubo non si fermano qui: il mangaka sta infatti lavorando alla seconda stagione di Burn the Witch, uno spin-off di quattro capitoli incentrato su due streghe del Ramo Occidentale della Soul Society che è stato adattato in un film animato la scorsa estate. Anche la si parla di tempi abbastanza lunghi, i fan attendono fiduciosi (grazie anche a qualche anticipazione), e intanto potranno tornare a godersi Bleach come mai prima, in italiano, su Amazon Prime Video.