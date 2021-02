Pokemon GO: Fletchling è il Pokemon del Community Day di marzo

L’ultimo aggiornamento del Community Day è stato annunciato per Pokemon GO, a poche settimane dallo stesso marzo. I Community Days sono giorni speciali, che ogni mese selezionano un Pokemon, aumentando in modo significativo il suo spawn e la possibilità di poter catturare anche la sua versione shiny per alcune ore. I Pokemon scelti hanno un incentivo bonus come una mossa esclusiva nascosta durante l’evento. Storicamente, il Pokemon scelto per ogni mese è solitamente determinato dagli stessi sviluppatori della Niantic. A volte però, ci sono stati giorni speciali in cui la società ha permesso ai giocatori di votare i Pokemon che desiderano incontrare.

Per questo Community Day, tuttavia, Niantic si è presa la libertà di selezionare il Pokemon: Fletchling, il minuscolo Pokemon pettirosso. Questo evento è speciale per i fan della regione di Kalos, poiché segna il primo giorno della comunità a presentare un Pokemon della sesta generazione. Fletchling ha fatto il suo debutto in Pokemon X e Y come rappresentante di Kalos dei Pokemon uccello di base: risalenti alla prima generazione con la linea di evoluzione di Pidgey, i Pokemon uccello sono sempre stati un pilastro con il lancio di ogni nuova regione. In quanto nativo di Kalos, Fletchling continua la tradizione dei Pokemon uccelli evolvendosi nel potente falco di tipo Fuoco / Volante, Talonflame.

ll Pokemon di tipo Volante sarà disponibile sabato 6 marzo 2021 dalle 11:00 alle 17:00 (ora locale): si distingue nel gioco come il primo Pokemon di Kalos shiny che i giocatori avranno la possibilità di ottenere, a seguito dell’aggiornamento di Kalos che è stato aggiunto a Pokemon GO nel dicembre 2020. I Fletching evoluti in questo periodo di tempo, possono imparare la mossa Incenerimento. Con oltre quattro anni di esperienza, Pokemon GO continua a riscuotere successo come una delle app mobile più utilizzate su dispositivi Android e iOS. Ci sono più di otto generazioni di Pokemon in totale e con Pokemon GO che si stabilizza alla sesta generazione, si prevede che il supporto per Pokemon GO continuerà per molto tempo. Pokemon GO è disponibile su dispositivi iOS e Android.