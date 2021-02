L’attacco dei giganti: ecco l’incredibile forza di Mikasa

Gli anime e i manga shonen sono spesso pieni di personaggi dalle capacità fisiche sovrumane, in grado di realizzare imprese che sarebbero impossibili alla stragrande maggioranza degli essere umani normali, e certo L’attacco dei giganti non fa eccezione. Come se non bastasse l’incredibile dose di equilibrio, agilità, destrezza e forza fisica necessaria er utilizzare un dispositivo tridimensionale di manovra (doti comuni a tutti i componenti dell’esercito di Paradis), ci sono alcuni personaggi come il capitano Levi e soprattutto Mikasa Ackermann, che hanno sempre stupito i fan per la loro abilità al di sopra della media.

Il decimo episodio de L’attacco dei giganti (qui la nostra recensione) sembra però aver rivelato che Mikasa ha a disposizione anche una spropositata forza fisica. In una breve scena infatti, mentre i componenti del Corpo di Ricerca sono impegnati a costruire una ferrovia sotto al sole cocente, si può vedere Mikasa passare con espressione serafica e serena, trasportando sulla spalla almeno quattro enormi travi d’acciaio, che dovranno andare a costituire i binari.

Un’impresa degna davvero dei più potenti eroi del fumetto giapponese e non solo. Un fan si è persino preso il disturbo di andare a calcolare il peso che Mikasa sta trasportando tranquillamente sulla spalla destra in quel momento. Secondo quanto riportato dal fan su Twitter, una singola trave d’acciaio di dimensioni simili a quelle che vediamo rappresentate nell’anime può avere un peso di 2.000 libbre (vale a dire di poco più di 900 kg). Nel frame della scena si vede però Mikasa trasportare all’incirca quattro travi in un colpo solo, e il calcolo è presto fatto: la ragazza ha caricato sulla spalla quasi quattro tonnellate!

Insomma, in un singolo frame potremmo aver scoperto che Mikasa Ackermann è probabilmente il personaggio più forte non solo dell’universo de L’attacco dei giganti, ma anche del mondo anime più in generale.

Vi ricordiamo che gli episodi dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti sono disponibili in simuldub su VVVVID ogni martedì, e doppiati in italiano su Amazon Prime Video il venerdì successivo. Non perdetevi nemmeno l’appuntamento con le nostre recensioni, sempre su Gamesvillage.it!