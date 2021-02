Mortal Kombat: primi poster, in arrivo il primo trailer

Mortal Kombat avrà il suo nuovo adattamento cinematografico in live-action. Ed ora la Warner Bros. Pictures ha annunciato, per questo giovedì, l’arrivo dell’atteso primo full trailer della pellicola che, finalmente, ci mostrerà qualche immagine da questo nuovo adattamento della famosa saga di videogames.

Per ingannare l’attesa, lo studio ha diffuso in rete dei motion poster – che vi mostriamo qui sotto – che mostrano i personaggi principali della pellicola. Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid al suo debutto alla regia con una sceneggiatura firmata da Greg Russo e da Dave Callaham, da una storia di Russo e Oren Uziel. Lewis Tan sarà il protagonista nei panni di Cole Young ma ci saranno anche Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) e Ludi Lin (Liu Kang).

Il film, come dicevamo, sarà incentrato proprio su Cole Young e sul suo scontro con Sub-Zero, interpretato da Joe Taslim. Dal videogame originale ci saranno anche Scorpion (Hiroyuki Sanada), Shang Tsung (Chin Han), Kung Lao (Max Huang), Mileena (Sisi Stringer), Nitara (Elissa Cadwell) e Kabal (Daniel Nelson).

Come per gli altri titoli Warner, anche Mortal Kombat arriverà, almeno in USA, in contemporanea al cinema e su HBO Max il 16 aprile 2021. Qui di seguito i motion poster che lo studio ha diffuso fino ad ora.

Lewis Tan is Cole Young. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/PUzHjZm1PL — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Max Huang is Kung Lao. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/dKwIIX2FkH — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Chin Han is Shang Tsung. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/5Bym7XaiQJ — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Sisi Stringer is Mileena. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/TMCNsdzsfg — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021