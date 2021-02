Call of Duty Warzone: presentata la Stagione 2, ecco il trailer

Treyarch e Activision hanno finalmente svelato la nuova Stagione 2 in arrivo su Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, la quale introdurrà diverse aggiunte all’interno degli sparatutto in prima persona. Per cominciare, come di consueto, ci sarà un nuovo Battle Pass, grazie al quale saranno presenti nuovi elementi, armi e tanto altro da poter sbloccare.

Adler è stato preso in ostaggio in seguito all’attacco al The Pines. Le nostre piste portano al sud-est asiatico dove Naga, un operatore di Perseus, sta distribuendo il letale gas Nova 6 tramite la vasta rete di un cartello. Nella Stagione 2 ti dirigerai verso una roccaforte nascosta nelle giungle del Laos per contrattaccare, liberare Adler, e assaporare la tua gustosa vendetta. Insomma, dopo la conclusione della campagna principale relativa a Cold War, sembrerebbe che ad ogni stagione ci siano dei dettagli in più, rendendo il tutto ancora più interessante. La Stagione 2 su Warzone e Cold War arriverà dalla giornata del 25 Febbraio 2021.