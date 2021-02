Crudelia: Emma Stone nel primo trailer

Crudelia è arrivata. Come anticipato nella giornata di ieri, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il primo teaser trailer italiano di Crudelia, nuovo film sulle origini della famosa villain del film La Carica dei 101 che, per l’occasione, avrà il volto di Emma Stone.

La logline del film recita “Geniale. Cattiva. Un po’ pazza.” e anticipa un prequel alle famose gesta di Crudelia De Mon narrate ne La Carica dei 101. In questa pellicola firmata da Craig Gillespie, da una sceneggiatura scritta da un team di sceneggiatori che include Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis, Crudelia è una giovane stilista nella Londra del 1970; Crudelia inizierà a dare segni di squilibrio e diventerà, pian piano, la cattiva Disney che noi tutti conosciamo.

Ad affiancare Emma Stone in questa impresa troveremo anche Emma Thompson, Joel Fry e Mark Strong. Crudelia è previsto per il prossimo maggio 2021 ma ancora oggi non sappiamo se arriverà soltanto al cinema (qualora fosse possibile) o si opterà per un’uscita in concomitanza cinema/Disney+. Il fatto che la Disney non abbia proprio citato nulla a riguardo, vuol dire che lo studio ha sicuramente intenzione di far arrivare la pellicola entro maggio ma si riserva il diritto di cambiare le modalità di distribuzione in base all’andamento della pandemia nel mondo.

Ricordiamo che il personaggio è stato interpretato in live-action già da Glenn Close, qui produttrice del film, in due live-action basati su La Carica dei 101 arrivati negli anni novanta.