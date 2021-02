Curse of the Dead Gods: data e nuovo trailer

Dallo scorso marzo in early access su Steam, Curse of the Dead Gods è pronto ad uscire in forma completa. Passtech Games e Focus Home Interactive hanno infatti annunciato che il roguelike sarà disponibile dal 23 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il rilascio porta una versione aggiornata del gioco, con contenuti aggiuntivi e modifiche influenzate dalla community durante l’accesso anticipato.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un overview trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Curse of the Dead Gods su Steam:

In cerca di inimmaginabili ricchezze, vita eterna e poteri divini, giungi presso questo tempio maledetto: un infinito labirinto di trappole mortali, mostri e fosse senza fondo.

Raccogli reliquie mistiche e fatti un arsenale di armi per diventare inarrestabile. Combatti orde di nemici all’interno di cunicoli bui zeppi di trappole e segreti d’ogni tipo: statue sputa fuoco, esplosivi, spuntoni nascosti e non solo.

Ad ogni passo, la corruzione stringe la sua morsa su di te: indulgi ad essa o ignorala, ma ricorda che le maledizioni più potenti sono un’arma a doppio taglio.

La tua avidità ti porterà alla morte, ma la morte non è la via d’uscita. Sorgi per tornare a combattere. Spingiti più a fondo. Opponiti alle maligne divinità che popolano questo luogo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI