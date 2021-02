DOTA: Dragon’s Blood, il trailer della serie anime

DOTA: Dragon’s Blood si mostra con un nuovo full trailer ufficiale diffuso da Netflix, (grazie a Cruncyroll) che ne ha anche annunciato anche la data di uscita sulla piattaforma digitale. Il colosso digitale ha confermato che la prima stagione dell’anime sarà composta da otto episodi che saranno rilasciati il prossimo 25 marzo.

Netflix ha descritto in questo modo la storia di DOTA: Dragon’s Blood: “La prossima serie fantasy racconta la storia di Davion, un celebre Cavaliere del Drago dedito alla cancellazione di un flagello dalla faccia della Terra. In seguito all’incontro con un potente e antico eldwurm e con la nobile principessa Mirana durante una sua missione segreta, Davion viene coinvolto in eventi molto più grandi di quanto avrebbe mai potuto immaginare.”.

Sviluppata dallo sceneggiatore Ashley Edward Miller (X-Men – L’inizio, Thor e Black Sails), che sarà showrunner e produttore esecutivo, la serie anime è stata prodotta da Studio MIR, con la supervisione di Ryu Ki Hyun. “I fan adoreranno come abbiamo immagnato l’universo di DOTA 2 e unito insieme una storia epica, emotiva, adulta su alcuni dei loro personaggi preferiti” dichiarò Miller in un’intervista “L’animazione cinematica, la recitazione e la musica sono semplicemente il prossimo livello e sono grato a Valve per supportare le nostre ambizioni creative“.

DOTA: Dragon’s Blood è ispirato, naturalmente, al videogame strategico DOTA 2 arrivato nel 2013.

L’appuntamento, dunque, è al prossimo 25 marzo. Qui di seguito il full trailer ufficiale.