Gaming trend: stiamo vivendo davvero nell’era di Cyberpunk 2077

Capita spesso nel mondo della tecnologia di imbattersi in prodotti e software che possono contribuire a caratterizzare un periodo della nostra vita. Si tratta di un aspetto che nel mondo dei videogiochi è davvero molto frequente, si pensi al successo di best seller longevi capaci di dettare la linea come ad esempio è accaduto molto tempo fa con Super Mario Bros., gioco di casa Nintendo ideato da Shigeru Miyamoto che diede poi vita a numerosi spin off, sequel e a tutta una serie di giochi che tentarono in ogni modo di imitarne il format, lo stile, il gameplay. Tuttavia non è semplice dare alla luce un nuovo classico, un best seller istantaneo, capace di far parlare a lungo di sé. Attualmente invece ci sono stati due titoli che hanno attirato le attenzioni da parte di esperti, smanettoni e appassionati utenti a tema videogames. Si tratta proprio del gioco realizzato da CD Projekt Red, lo stesso studio che stava dietro The Witcher 3, è l’odissea fantascientifica futuristica Cyberpunk 2077. Sebbene i giochi abbiano ambientazioni e mondi molto diversi, oltre ad alcune altre notevoli differenze, hanno ancora molto Comune. Per questo motivo, i fan di The Witcher 3 potrebbero essere curiosi di sapere se apprezzeranno davvero Cyberpunk 2077.

A seconda del giocatore, la risposta è molto probabilmente sì. Entrambi i giochi sono giochi di ruolo open world coinvolgenti con progetti di missioni e layout di mappa simili. Per chiunque ami The Witcher 3 per le sue scelte di personaggi e per l’esplorazione, Cyberpunk 2077 dovrebbe essere un ottimo seguito con ancora più opzioni di gioco e di personalizzazione della storia. Tuttavia, queste non sono le uniche ragioni per cui i fan di Witcher 3 dovrebbero divertirsi con Cyberpunk 2077. Molte delle meccaniche di gioco in Cyberpunk 2077 assomigliano a quelle trovate in The Witcher 3. Anche Braindances, che consente ai giocatori di collegarsi a un computer mainframe per accedere ai ricordi, ha una sorprendente somiglianza con la magia onirica dell’oniromanzia che si trova nella serie The Witcher. E poiché sia ​​Cyberpunk 2077 che The Witcher 3 sono giochi di ruolo realizzati da CD Projekt Red, ci sono già molte somiglianze di genere. Tuttavia, Cyberpunk 2077 non è solo una rivisitazione fantascientifica di The Witcher 3; i due giochi hanno ancora le loro notevoli differenze.

Ovviamente, le impostazioni di entrambi i giochi sono molto diverse. Per i giocatori che hanno amato The Witcher 3 per la sua ambientazione medievale e fantasy, Cyberpunk 2077 potrebbe non graffiare lo stesso prurito. In molti modi, è come paragonare i giochi Elder Scrolls di Bethesda alla loro serie di Fallout: esistono molte somiglianze, ma una è fantascienza futuristica e l'altra è pura fantasia. Per questo motivo, il mondo, il tono, i personaggi e il combattimento saranno tutti molto diversi tra i due giochi. Una delle differenze più notevoli è che il protagonista di Cyberpunk 2077, V, può essere personalizzato più come un personaggio in bianco, mentre Geralt di The Witcher 3 era un personaggio prestabilito con una personalità fissa.